Голикова заявила о снижении смертности в РФ в марте на 21%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в марте 2021 года показатели смертности в стране снизились на 21%. Об этом сообщает ТАСС.
"...В России (в марте 2021 года. – Прим. ред.) фиксируется снижение смертности по сравнению с декабрем прошлого года на 21%, по сравнению с январем этого года – на 12,9%", – уточнила представитель кабмина.
Голикова подтвердила, что по показателям смертности самыми напряженными месяцами в РФ были декабрь 2020 года и январь 2021 года.
Как ранее отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России на данный момент нет критической ситуации с коронавирусом. Специалист также уточнила, что не ожидает ухудшения ситуации с COVID-19 после майских праздников.
В России за последние сутки выявили 8 731 новый случай коронавируса. За тот же период скончались 397 пациентов с подтвержденным COVID-19.
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