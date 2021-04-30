Голикова заявила о снижении смертности в РФ в марте на 21%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в марте 2021 года показатели смертности в стране снизились на 21%. Об этом сообщает ТАСС.

"...В России (в марте 2021 года. – Прим. ред.) фиксируется снижение смертности по сравнению с декабрем прошлого года на 21%, по сравнению с январем этого года – на 12,9%", – уточнила представитель кабмина.

Голикова подтвердила, что по показателям смертности самыми напряженными месяцами в РФ были декабрь 2020 года и январь 2021 года.

Как ранее отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России на данный момент нет критической ситуации с коронавирусом. Специалист также уточнила, что не ожидает ухудшения ситуации с COVID-19 после майских праздников.

В России за последние сутки выявили 8 731 новый случай коронавируса. За тот же период скончались 397 пациентов с подтвержденным COVID-19.