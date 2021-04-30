Дачников предупредили о подорожании садового инвентаря

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Садовый инвентарь в России в апреле за год подорожал почти на четверть, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического ресурса "Чек Индекс".

Средний чек при покупке лопаты в апреле составил 402 рубля. Это на 23% выше, чем в апреле прошлого года.

Грабли стоят в среднем по 250 рублей, что на 22% выше по сравнению со стоимостью в 2020 году. Садовая метла обойдется в 253 рубля – на 18% выше, чем год назад.

В натуральном выражении продажи садового инвентаря перед дачным сезоном заметно выше, чем годом ранее. В частности, в апреле 2021 года продано на 70% больше лопат, а количество проданных граблей и метел – выше примерно в два раза.

Эксперты отмечают, что спрос постепенно приближается к допандемийному уровню, хотя объемы продаж пока еще ниже, чем в апреле двухлетней давности. Лопат с 1 по 25 апреля реализовано меньше на 12%, граблей – на 15%, а метел – на 17%.

Средний чек при покупке саженцев за год вырос на 32% – до 478 рублей, а продажи в натуральном выражении оказались выше прошлогоднего уровня на 78%, но на 73% ниже, чем два года назад.

Первая половина весны этого года оказалась холоднее, чем в прошлом году, указывают в "Чек Индексе", поэтому садоводы не торопились обрабатывать почву, купив в апреле меньше саженцев и посадочного инвентаря.

Эксперты отмечают, что интерес к дачному досугу и пикникам растет из года в год. Например, выросла популярность раскладных столов и стульев, которые удобно транспортировать и хранить в компактном виде.

Ранее в Союзе садоводов России рассказали, что можно посадить на даче в апреле. Почву перед посевом семян на рассаду лучше обработать медным купоросом. Особенно это касается томатов и огурцов.

Для этого достаточно одной столовой ложки на ведро воды. Медь защитит рассаду от вредоносных грибов, из-за которых растение может заболеть.