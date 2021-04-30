Эксперт объяснила, кого в предпраздничный день не отпустят с работы на час раньше

Фото:Depositphotos/pressmaster
Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова объяснила Москве 24, может ли работодатель отказать сотруднику в просьбе уйти с работы на час раньше в предпраздничный день.
Ранее по указу Владимира Путина в России были объявлены нерабочими дни с 1 по 10 мая. Такая мера вводится с целью сократить распространение COVID-19. Вместе с тем в Роструде напомнили, что 30 апреля работников следует отпустить на час раньше, поскольку этот день считается предпраздничным.
Митрофанова отметила, что сокращенный на час предпраздничный рабочий день гарантируется Трудовым кодексом (ТК РФ).
"Но важно, что этот час сотрудник может взять в другое время отдыха, или он должен быть ему оплачен как сверхурочная работа", – объясняет Митрофанова.
Обычно из тех организаций, которые должны сокращать предпраздничный рабочий день на час, пренебрегают этим недобросовестные работодатели, продолжает эксперт. У таких компаний, как правило, в целом все плохо с организацией труда и исполнением норм, заявила Митрофанова.
Если работодатель отказывается оформлять переработку в предпраздничный день, сотрудник имеет право жаловаться в инспекцию труда, указывает Митрофанова. Также заявить о нарушении прав можно в прокуратуру или суд. При этом эксперт для начала советует попробовать урегулировать вопрос напрямую с работодателем.
"Если работодатель уже в открытую говорит, что ничего платить не будет, тогда человеку можно обращаться в соответствующие инстанции для защиты своих прав. Будет проведена соответствующая проверка. Если факт сверхурочной работы докажут, работодатель обязан компенсировать этот час. При этом на организацию будет наложен штраф", – резюмировала собеседница Москвы 24.
Ранее в Минтруде дали рекомендации по оплате труда с 4 по 7 мая. В ведомстве уточнили, что в эти дни оплата производится в обычном размере, если работодатель не решит иначе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: