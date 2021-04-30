Эксперт объяснила, кого в предпраздничный день не отпустят с работы на час раньше

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Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова объяснила Москве 24, может ли работодатель отказать сотруднику в просьбе уйти с работы на час раньше в предпраздничный день.

Ранее по указу Владимира Путина в России были объявлены нерабочими дни с 1 по 10 мая. Такая мера вводится с целью сократить распространение COVID-19. Вместе с тем в Роструде напомнили, что 30 апреля работников следует отпустить на час раньше, поскольку этот день считается предпраздничным.

Митрофанова отметила, что сокращенный на час предпраздничный рабочий день гарантируется Трудовым кодексом (ТК РФ).





Валентина Митрофанова директор Института профессионального кадровика Однако в статье 95 ТК сделаны исключения, что организации, которые работают непрерывно, на один час работу не сокращают. Это производства со сменным режимом работы, медики, транспорт, энергетика, коммунальные службы. Те, кто занимается жизнеобеспечением населения.

"Но важно, что этот час сотрудник может взять в другое время отдыха, или он должен быть ему оплачен как сверхурочная работа", – объясняет Митрофанова.

Обычно из тех организаций, которые должны сокращать предпраздничный рабочий день на час, пренебрегают этим недобросовестные работодатели, продолжает эксперт. У таких компаний, как правило, в целом все плохо с организацией труда и исполнением норм, заявила Митрофанова.





Валентина Митрофанова директор Института профессионального кадровика Отработав лишний час в предпраздничный день, сотруднику необходимо подать заявление. В нем он должен просить либо ему этот час оплатить в полуторном размере, либо предоставить дополнительное время отдыха. По сути, человек должен взять гарантию, которую закон ему дает за отработку этого часа.

Если работодатель отказывается оформлять переработку в предпраздничный день, сотрудник имеет право жаловаться в инспекцию труда, указывает Митрофанова. Также заявить о нарушении прав можно в прокуратуру или суд. При этом эксперт для начала советует попробовать урегулировать вопрос напрямую с работодателем.

"Если работодатель уже в открытую говорит, что ничего платить не будет, тогда человеку можно обращаться в соответствующие инстанции для защиты своих прав. Будет проведена соответствующая проверка. Если факт сверхурочной работы докажут, работодатель обязан компенсировать этот час. При этом на организацию будет наложен штраф", – резюмировала собеседница Москвы 24.

Ранее в Минтруде дали рекомендации по оплате труда с 4 по 7 мая. В ведомстве уточнили, что в эти дни оплата производится в обычном размере, если работодатель не решит иначе.