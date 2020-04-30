Ни один новорожденный в РФ не заражен коронавирусом – Минздрав

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В настоящее время в России ни один новорожденный не заражен коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделало министерство здравоохранения РФ на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Среди беременных женщин инфекция распространена незначительно. Заболевание у беременных имеет свою особенность течения – нужно вовремя принимать решение о родоразрешении", – также сообщили в ведомстве.

При этом в Минздраве добавили, что во время беременности эмбрион не подвержен влиянию COVID-19.

Ранее стало известно о том, что на Филиппинах младенец вылечился от коронавируса на 16-й день после рождения. Отмечается, что он стал самым молодым пациентом, выздоровевшим после инфицирования COVID-19.

Также сообщалось о том, что дети заразны коронавирусом дольше, чем взрослые. Такое мнение высказал замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.