Воспалительный симптом у детей сочли признаком COVID-19

Фото: depositphotos/demiurg_100
Воспалительный симптом, фиксируемый среди детей в Великобритании, может быть признаком коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступила доктор медицинских наук, руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
По ее словам, подобных случаев в России пока выявлено не было, однако в Британии был замечен рост числа пациентов с признаками воспаления среди детей.
"Конечно, это может быть симптомом коронавирусной инфекции. Нужно проводить обследования, однозначно нельзя сказать, потому что такой системный воспалительный процесс может быть при разных инфекционных заболеваниях, в том числе и при коронавирусной инфекции", – приводит РИА Новости слова Руженцовой.
Ранее сообщалось, что в Британии обеспокоились детским синдромом, связанным с COVID-19. В частности, говорилось о росте числа случаев, когда дети оказывались в реанимации с мультисистемным воспалительным симптомом.
Кроме того, в ВОЗ заявили о негативном воздействии пандемии коронавирусной инфекции на программы иммунизации детей во всем мире. По словам генерального директора организации Тедроса Аданома Гебрейеуса, каждый год вакцинацию проходит свыше 116 миллионов детей, что составляет 86% от общемирового числа несовершеннолетних. При этом в настоящее время более 13 миллионов детей в мире все еще не охвачено прививками.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: