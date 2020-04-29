Воспалительный симптом у детей сочли признаком COVID-19

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Воспалительный симптом, фиксируемый среди детей в Великобритании, может быть признаком коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступила доктор медицинских наук, руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, подобных случаев в России пока выявлено не было, однако в Британии был замечен рост числа пациентов с признаками воспаления среди детей.

"Конечно, это может быть симптомом коронавирусной инфекции. Нужно проводить обследования, однозначно нельзя сказать, потому что такой системный воспалительный процесс может быть при разных инфекционных заболеваниях, в том числе и при коронавирусной инфекции", – приводит РИА Новости слова Руженцовой.

Ранее сообщалось, что в Британии обеспокоились детским синдромом, связанным с COVID-19. В частности, говорилось о росте числа случаев, когда дети оказывались в реанимации с мультисистемным воспалительным симптомом.

Кроме того, в ВОЗ заявили о негативном воздействии пандемии коронавирусной инфекции на программы иммунизации детей во всем мире. По словам генерального директора организации Тедроса Аданома Гебрейеуса, каждый год вакцинацию проходит свыше 116 миллионов детей, что составляет 86% от общемирового числа несовершеннолетних. При этом в настоящее время более 13 миллионов детей в мире все еще не охвачено прививками.