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Общество

17:09

Младенец вылечился от коронавируса на 16-й день после рождения

общество за рубежом

Фото: twitter.com/DOHgovph

На Филиппинах младенец вылечился от COVID-19 спустя 16 дней после появления на свет, передает РИА Новости.

Новорожденного доставили в больницу с высокой температурой на пятый день после рождения. Сделанный тест на выявление коронавирусной инфекции показал положительный результат.

Ребенок смог побороть болезнь через 11 дней после начала лечения. Отмечается, что он стал самым молодым пациентом, выздоровевшим после инфицирования COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что пережившая испанку 106-летняя женщина вылечилась от коронавируса. Все три анализа на COVID-19 у нее оказались отрицательными.

Также удалось побороть болезнь жительнице Испании, которой недавно исполнилось 100 лет. Пациентку выписали из больницы в городе Авилес провинции Астурия.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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