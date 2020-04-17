Врач подтвердил возможность увеличения детской смертности из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Детям грозит обострение хронических заболеваний из-за пандемии коронавируса, сообщил главный врач медицинского центра "Лидер-Медицина", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
Специалист также подтвердил опасения генсека ООН Антониу Гутерриш, который ранее заявил, что сотни тысяч детей в этом году окажутся под угрозой гибели из-за COVID-19. Об этом сообщает ИА "НСН".
"Также стоит ожидать обострения хронических заболеваний вследствие того, что 4 миллиарда людей сидят на карантине, а это гиподинамия, отсутствие свежего воздуха и последующее снижение иммунитета и обмена веществ", – сказал врач.
Тимаков также рассказал, что дети легче болеют коронавирусом, но отметил среди них группы риска.
"Дети действительно болеют коронавирусом легче, но до 5 лет инфекция переносится тяжелее, у детей с хроническими заболеваниями также тяжелее и у детей, ведущих нездоровый образ жизни или с большой массой тела", – добавил врач.
16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что в условиях глобальной рецессии, которая была вызвана COVID-19, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей. При этом он призвал семьи и политических лидеров сделать все возможное для защиты детей.
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