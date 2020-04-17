В Национальном родительском комитете поддержали замену продуктовых наборов деньгами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с Москвой 24 поддержала идею заменить продуктовые наборы для школьников на денежные компенсации на период дистанционного обучения.

"Я думаю, что это здравая инициатива, потому что родителям виднее, что нужно детям", – заявила Волынец.

Она объяснила, что у детей может быть аллергия на те продукты, которые входят в продуктовые наборы. Она считает, что те деньги, которые тратит государство на социальную помощь семьям с детьми школьного возраста, можно просто выдавать родителям.

Ранее в Госдуме посчитали возможным заменить продуктовые наборы для школьников на денежные компенсации на время режима дистанционного обучения, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.