Продуктовые наборы для школьников могут заменить на деньги на время онлайн-обучения

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В Госдуме считают возможным заменить продуктовые наборы для школьников на денежные компенсации на время режима дистанционного обучения, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ).

Такая инициатива принадлежит депутатам городской думы Нижнего Новгорода. Смолин сомневается, что в федеральное законодательство внесут такие изменения, однако считает, что на уровне регионов это можно организовать.

"Что касается региональных законов, то нижегородские депутаты, которые внесли такое предложение, могут попытаться реализовать его на областном уровне", – цитирует парламентария Агентство "Москва".

Смолин также высказал мнение, что выдача денег вместо наборов продуктов имеет свои минусы. Он объяснил, что не в каждой семье эти денежные компенсации идут на детей.

Ранее сообщалось, что соцработники помогут пожилым людям с доставкой продуктов и лекарств. В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилым и хронически больным москвичам рекомендовали звонить по телефону +7 (495) 870-45-09.

Кроме того, в Москве начали дополнительно раздавать еду бездомным людям. Получить ее можно в пункте оказания срочной социальной помощи Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки.