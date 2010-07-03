Москвичей предупредили о дожде 1 мая

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Майские праздники в столице начнутся с солнечной погоды, но вечером 1 мая начнется дождь. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

"В первый праздничный день будет солнечно и тихо, вечером поднимется ветер, начнется дождь, который продлится весь следующий день", – пояснили синоптики. Воздух днем прогреется примерно до 13 градусов.

Однако к концу выходных ночные температуры повысятся до 3–8 выше нуля, а днем потеплеет до 15–20 градусов. 9 мая столбики термометров в столичном регионе должны показать около 15–18 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Холодов не ожидается.

Текущий месяц оказался рекордно сухим. С начала апреля на метеостанции на ВДНХ выпало всего лишь 8,6 миллиметра осадков. Это минимальное значение почти за 100 лет.