Врач рассказал о последствиях сидения со скрещенными ногами

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Сидение со скрещенными ногами может нести опасности, а также привести к некоторым проблемам со здоровьем. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на директора Учебного центра клинической анатомии Адама Тейлора.

По его словам, если человек будет часто сидеть в подобной позе, то он может столкнуться с изменениями в расположении костей позвоночника и плеч. Кроме того, из-за этого может поменяться расположение головы.

Это связано с тем, что центр тяжести тела у человека меняется, из чего вытекает изменение всего положения тела. Тейлор также рассказал, что это может стать причиной образования тромбов. Мужчинам же сидеть в подобной позе не следует из-за того, что это влияет на количество сперматозоидов.

Между тем врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, к чему может привести частое употребление семечек. По ее словам, из-за этого могут возникнуть воспаления в организме.



"Доктор 24": мифы о здоровье позвоночника

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