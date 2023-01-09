Ученые призвали добавить в рацион миндаль для восстановления после тренировок

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Потребление около 57 граммов миндаля каждый день в течение месяца может увеличить в организме уровень полезного жира 12,13-diHOME сразу после тренировок. Такой вывод сделали ученые из Аппалачского государственного университета, передает "Газета.ру".

Уточняется, что молекула 12,13-diHOME представляет собой окисленный жир, который помогает телу человека быстрее восстановиться после интенсивных упражнений. В эксперименте задействовали 38 мужчин и 26 женщин в возрастной категории от 30 до 65 лет. Они не занимались постоянными тренировками. Половина из них употребляла нужное количество миндаля, другая добавила в свой рацион зерновой батончик.

Участники исследования раз в неделю тренировались по полтора часа в день. Ученые брали у них соответствующие образцы и спрашивали о самочувствии. Выяснилось, что те, кто употреблял миндаль, имели на 69% больше 12,13-diHOME в крови, чем те, кто добавил в рацион зерновой батончик. Первая группа также отметила, что стала чувствовать меньшую усталость.

Ранее ученые из Лейденского университета в Голландии заявили, что упражнения утром способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Эксперты изучили данные о состоянии здоровья и привычках 87 тысяч человек.

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