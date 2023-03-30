Косметолог раскрыл секрет эффективного использования патчей для глаз

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Перед использованием патчи для глаз рекомендуется разогревать. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщил врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин.

"Разогрейте кожу легкими массажными движениями, чтобы улучшить микроциркуляцию крови. Сами патчи тоже заранее нужно прогреть в руках: так активные вещества быстрее и эффективнее вступят во взаимодействие с кожей под глазами", – указал он.

Специалист отметил, что благодаря "подушке" активные вещества патчей впитываются более длительное время, они медленнее высыхают и лучше проникают в кожный покров. Однако эксперт призвал не ожидать от данного продукта длительного омолаживающего эффекта.

"Для снятия отечности лучше всего подходят гидрогелевые и гелевые патчи, а кремовые и тканевые – хороши для дополнительного увлажнения. А если вы ищете патчи, которые помогали бы от небольших морщин, стоит обратить внимание на продукты, в составе которых есть ретинол или витамин С", – объяснил врач.

Ранее косметолог Оксана Кохнович рассказала, в каких случаях патчи для глаз могут быть действительно эффективным средством. Особенно полезен данный продукт в борьбе с утренними отеками. Мелкие сосуды сужаются за счет охлаждения, а потому дают эффект снижения отечности, объяснила она.

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