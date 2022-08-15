Косметолог рассказала, от чего помогают патчи для глаз

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Косметолог Оксана Кохнович рассказала, в каких случаях патчи для глаз могут быть действительно эффективным средством. Об этом сообщает Life.ru.

По словам специалиста, особенно полезен данный продукт в борьбе с утренними отеками.

"Патчи (как и пакетики чая) могут помочь справиться с утренними отеками. Достаточно хранить их в холодильнике и наносить утром, желательно в положении лежа", – заявила Кохнович.

Она отметила, что мелкие сосуды сужаются за счет охлаждения, а потому дают эффект снижения отечности.

При этом косметолог объяснила, что против морщин патчи фактически бесполезны. Из-за их нанесения на коже создается парниковый эффект, а последующее отекание и формирует ощущение, будто бы морщины исчезли.

Оксана Кохнович посоветовала покупать только те патчи, состав которых указан на упаковке на русском языке. Впоследствии это поможет исключить риск аллергической реакции.

Врач-косметолог, дерматолог ЦКБ Управления делами Президента РФ Мария Притыко ранее заявила, что так называемые "мешки" под глазами являются следствием избытка соленой, пряной пищи, а также употребления большого количества жидкости на ночь.