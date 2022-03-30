В Красноярске наградили воспитательниц, задержавших вооруженную девушку в детсаду

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В Красноярске наградили воспитательниц, которые задержали устроившую стрельбу в детсаду девушку. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" губернатор региона Александр Усс.

"Евгения, Наталья и Ирина – сотрудницы красноярского детского сада № 31. Несколько дней назад они задержали на территории детсада вооруженную злоумышленницу", – говорится в сообщении.

Глава Красноярского края поблагодарил женщин за смелость и наградил их грамотами. Он также поручил представить их к государственным наградам.

Инцидент произошел в одном из детских садов Красноярска 28 марта. Подозреваемая пришла с ружьем в учреждение и выстрелила в стену. Девушку задержал один из работников детского сада. Он же удерживал ее до приезда Росгвардии.

Позже СМИ сообщили, что перед посещением детского сада подозреваемая убила своего отца. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего"), части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").

