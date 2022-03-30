"Почта России" приостановила прием посылок в Данию и Польшу

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"Почта России" объявила о временном прекращении приема отправлений в Данию и Польшу. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Дания приостановила обработку отправлений из России и в Россию, поэтому "Почта России" приостанавливает прием отправлений в Данию", – говорится в сообщении почтового оператора.

Там пояснили, что прием отправлений в Польшу был приостановлен в связи с "отсутствием логистических решений" со стороны польского оператора.

28 марта "Почта России" уже прекратила прием отправлений в Швецию, поскольку оператор PostNord отменил сообщение с РФ.

Ранее сообщалось, что "Почта России" создаст программу трудоустройства людей со статусом беженца. Желающим устроиться в организацию нужно будет показать только удостоверение беженца. В компании уточнили, что оформление возможно как по срочному, так и бессрочному трудовому договору, а также на частичную занятость.