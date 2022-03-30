В Госдуме рассказали, в каком случае россиянам могут сократить рабочую неделю

Фото: depositphotos/fizkes

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала Москве 24, что в РФ пока нет причин для введения сокращенной рабочей недели.

Ранее в Федерации независимых профсоюзов России предложили ввести в стране сокращенную рабочую неделю. Общественники считают, что такой подход может способствовать сохранению рабочих мест. Вместе с тем отмечается, что идея должна сперва пройти обсуждение.

По словам Бессараб, сокращение рабочей недели для сохранения занятости – крайняя мера, которая может быть введена в случае, если наступит опасная для рынка труда ситуация. Пока причин для этого нет, подчеркнула депутат.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов На сегодняшний день мне кажется, что те меры, которые разрабатываются правительством совместно с профсоюзами, Российской трехсторонней комиссией по социально-трудовым отношениям, вполне объективно могут на этом этапе обеспечить работой тех граждан, которые освобождаются в связи, например, с уходом западных компаний с нашего рынка либо нарушением каких-то логистических цепочек.

Правительство разработало такие меры поддержки, как социальный контракт, переобучение не только для безработных, но и тех, кто находится под угрозой увольнения, напомнила депутат.

Кроме того, рискующим потерять работу россиянам также разрешили обращаться в службы занятости, где им помогут найти новое место или освоить востребованную на рынке труда профессию, продолжает Бессараб. Раньше такая возможность была доступна только безработным.

"Всех этих мер в совокупности должно быть достаточно для того, чтобы нам не переходить на неполную рабочую неделю с тем, чтобы обеспечить всех рабочими местами на рынке труда", – заключила депутат.

Ранее сообщалось, что россиянам в 2022 году могут разрешить трудоустраиваться в другие организации без увольнения с основного рабочего места. При этом предполагается, что первый работодатель приостановит действие трудового договора. В свою очередь, в новой компании с сотрудником заключат срочный трудовой договор. Его могут продлить при обоюдном согласии сторон.