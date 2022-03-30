Назван период наибольшей опасности соцсетей для психики подростков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Наибольшую опасность для психики подростка социальные сети представляют в периоды "сильного недовольства жизнью". Об этом сообщает "Газета.ру".

Как показало исследование специалистов Кембриджского университета, для мальчиков это возрастной промежуток с 14 до 15 лет, для девочек – с 11 до 13 лет.

Было установлено, что на фоне использования социальных сетей в указанные периоды подростки набрали меньше баллов по показателям удовлетворенности жизнью в сравнении с теми, кто меньше пользовался подобными сайтами.

В исследовании Кембриджского университета приняли участие 17 тысяч человек в возрасте от 10 до 21 года.

Ранее в России провели опрос, который показал, что 47% россиян не отмечают никакого влияния на свою жизнь от блокировок зарубежных социальных сетей на фоне проведения специальной военной операции на Украине. В аналогичном ключе высказались еще 18% опрошенных.