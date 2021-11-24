В России может появиться центр поддержки проблемных подростков

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В России планируется создать центр поддержки для проблемных подростков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марию Львову-Белову.

"Один из проектов, которые я буду реализовывать в статусе уполномоченного, – создание единого центра по работе с подростками с деструктивными и суицидальными проявлениями", – сказала Львова-Белова.

Она отметила, что такие центры – как государственные, так и общественные некоммерческие – должны открываться и в регионах. Для этого, по словам омбудсмена, необходимо внесение поправок в действующее законодательство.

Ранее Львова-Белова сообщила, что из сирийского Дамаска до конца года планируется вывезти около 30 российских детей. Она уточнила, что документы готовы для 140 несовершеннолетних.