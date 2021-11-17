До конца года из Сирии планируется вывезти около 30 российских детей – омбудсмен

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Из сирийского Дамаска до конца года планируется вывезти около 30 российских детей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, пишет РИА Новости.

"Первый выезд на территорию Дамаска планируется до конца этого года. Планируем вывезти не более 30 (детей. – Прим. ред.)", – сказала она.

Уточняется, что документы готовы для 140 несовершеннолетних.

В июле все российские дети, ранее находившиеся в тюрьмах и лагере Рош в Сирии, вернулись в Россию, заявила Анна Кузнецова, которая тогда занимала пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

Она пояснила, что значительный этап возвращения российских детей на родину завершился, однако осталось еще некоторое количество детей в лагере Аль-Хол.