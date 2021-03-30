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Общество

16:39

Врачи вылечили от коронавируса 104-летнюю жительницу Пензы

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пензенским врачам удалось вылечить от коронавируса 104-летнюю местную жительницу. Как сообщает РИА Новости, на борьбу с инфекцией ушло две недели стационарного наблюдения.

Пожилую женщину лечили в клинической больнице № 4 в Пензе. В палате она находилась с дочерью и зятем, которые также перенесли COVID-19.

"Сегодня состояние пожилой пациентки по основному заболеванию врачи оценивают как удовлетворительное, она вместе с дочерью возвращается домой", – рассказали в правительстве региона.

Заместитель главного врача больницы Нина Назарова заявила, что для 104-летней женщины была выбрана консервативная комплексная терапия.

В России за последние сутки выявили 8 277 новых случаев коронавируса. В 1 007 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Результаты тестов на коронавирус можно будет получать через портал госуслуг

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