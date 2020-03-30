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В мире

20:59

Более 3 тысяч человек умерло во Франции от осложнений, вызванных коронавирусом

общество

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Свыше 400 человек умерло во Франции за сутки от COVID-19. По последним данным, число летальных исходов от осложнений, вызванных новым типом коронавирусной инфекции, достигло 3 тысяч, передает ТАСС заявление генерального директора Управления здравоохранения страны Жерома Саломона.

"С 1 марта зафиксировано 3 024 летальных исхода, 418 человек умерли за последние сутки", – сказал гендиректор. Кроме того, Саломон добавил, что более 21 тысячи инфицированных доставлено в медицинские учреждения. Порядка 5 тысяч заболевших находится в реанимации.

По информации на 30 марта, во Франции зарегистрировано свыше 35 тысяч случаев заражения COVID-19. В минувшее воскресенье было зафиксировано более 2,3 тысячи смертей.

11 марта ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа оказалась центром пандемии COVID-19. В мире заразилось уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось.

Российскими учеными продолжается разработка вакцины. Ранее стало известно, что более 1400 человек умерло от коронавируса в Великобритании.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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