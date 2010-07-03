Ведущая "Орла и решки" отказалась от гражданства Украины

Экс-телеведущая программы "Орел и решка" Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Дело в том, что в 2015 году Бадоева вышла замуж за уроженца Львова и бизнесмена из Италии Василия Мельчинина, передает "Вечерняя Москва". При этом украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство.
В эфире YouTube-программы "А поговорить?" Бадоева также напомнила, что не ведет каких-либо передач на украинском телевидении, зато развлекает людей всего мира.
Бадоева родилась в 1976 году в литовском городе Мажейкяй. Телеведущая была первой женщиной-резидентом в шоу Comedy Club U.A.
В 2011 году Бадоева вместе с коллегами придумала программу "Орел и решка". В 2012 году она ушла из проекта. Позже она вела несколько передач на телеканале "Пятница!". С февраля 2019 года является ведущей программы "Жизнь других" на Первом канале.
Телеканал "Пятница!" опроверг закрытие шоу "Орел и Решка". Об этом сообщила пресс-служба канала.
Ведущие Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев в декабре 2018 года сообщили о закрытии проекта "Орел и Решка". Позже телеканал "Пятница!" опроверг закрытие шоу.
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