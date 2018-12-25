Канал "Пятница!" опроверг закрытие популярного шоу "Орел и Решка"

Телеканал "Пятница!" опроверг закрытие шоу "Орел и Решка". Об этом сообщила пресс-служба канала.

"Никто не закрывал проект "Орел и Решка". Завершился очередной сезон – "Перезагрузка". Это не было спонтанным решением, изначально проект был рассчитан на два года. Впереди зрителей ждут новые сезоны трэвел-шоу", – передает ТАСС слова представителя канала.

Ранее на официальной странице передачи в Instagram ее ведущие Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев сообщили о закрытии проекта.

Проект "Орел и Решка: Перезагрузка" стартовал в 2017 году. Сначала ведущими были Анастасия Ивлеева и Антон Птушкин, его впоследствии сменил Евсей Ковалев.

В феврале 2018 года новыми ведущими "Орла и Решки" стали Мария Гамаюн и Ольга Антипова. В мае сообщалось, что автор и ведущая "Орла и Решки" Жанна Бадоева вернется в шоу. Об этом она рассказала в гостях у Бориса Болелова и VJ Chuck на "Улице Правды" в эфире радиостанции "Москва FM".