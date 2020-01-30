В МЧС предупредили о снегопаде в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снегопад и гололедица ожидаются в Москве в ближайшее время, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

По прогнозам, снег и мокрый снег, местами сильный, будет идти до конца четверга, 30 января.

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию, а пешеходам быть острожными и не оставлять детей без присмотра.

Снегопад в столице продлится несколько часов



К утру 31 января высота снежного покрова в Москве может достигнуть 11 сантиметров. На погоду в столице влияет активный атмосферный фронт.

Тем временем приход настоящей зимы в столичный регион в первых числах февраля пока не ожидается. Морозы могут вернуться в город в середине первой декады февраля.