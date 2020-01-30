Фото: портал мэра и правительства Москвы

К утру 31 января высота снежного покрова в Москве может достигнуть 11 сантиметров. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Синоптики уточняют, что на погоду в столице влияет активный атмосферный фронт. Сильный снегопад накрыл центральные и северные районы города. Температура воздуха стала отрицательной, местами образовалась гололедица.

"Слабый снег с перерывами продолжится ближайшей ночью. К утру похолодает до минус 4 градусов, а это значит, что выпавший снег уже таять не будет. Утром в пятницу высота снежного покрова, в зависимости от района, составит 6–11 сантиметров", – прогнозируют специалисты.

Накануне высота снежного покрова в Москве увеличилась до 8 сантиметров. Начавшийся снег в ночь на вторник принес городу шесть миллиметров осадков. Ожидается, что осадки прекратятся в пятницу.

Тем временем приход настоящей зимы в столичный регион в первых числах февраля пока не ожидается. Морозы могут вернуться в город в середине первой декады февраля. По предварительным прогнозам, вторая пятидневка следующего месяца обещает солнечную и морозную погоду.

