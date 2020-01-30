Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума. Он заверил, что социальные обязательства будут выполняться в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости.
"Изменение прожиточного минимума на четвертый квартал на размере социальных выплат никак не скажется. Профессионалы это знают, а у людей возникли вопросы. Хочу еще раз заверить, что социальные обязательства будут выполняться в полном объеме, соответственно индексироваться в предусмотренных законом случаях", – заявил Мишустин.
Он пояснил, что два дня назад было озвучено Минтрудом о снижении размера прожиточного минимума на 3,7% в целом по России, однако некоторые СМИ интерпретировали эту информацию по-другому, что вызвало у общества неоднозначное мнение.
Министр Антон Котяков на следующий день разъяснил обществу изменения. Он связал сокращение с сезонным изменением стоимости отдельных продуктов питания потребительской корзины. Речь идет в большей степени о фруктах и овощах.
При этом на вопрос, будут ли следом понижены размеры социальных выплат и пособий, привязанных к прожиточному минимуму, он ответил, что размер прожиточного минимума за четвертый квартал не учитывается при социальных выплатах и других пособиях. Для их формирования берется среднегодовое значение.
Ранее Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года на уровне 10 609 рублей на душу населения, 11 510 рублей – для трудоспособного населения, 8 788 рублей – для пенсионеров и 10 383 рубля – для детей.
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
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