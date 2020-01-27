Путин поручил ввести выплату семьям с низким доходом на детей от 3 до 7 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин поручил правительству ввести с 1 января текущего года ежемесячную выплату малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на сайте Кремля.

Согласно документу, речь идет о семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в конкретном регионе страны. Размер выплаты должен составлять половину прожиточного минимума ребенка. Уточняется, что этот показатель в среднем окажется равен порядка 5,5 тысячи рублей ежемесячно.

Глава государства также поручил провести оценку уровня доходов семей, получающих выплаты. По итогам этого будет принято решение о возможности увеличения размера выплаты с 1 января будущего года.

Ранее Владимир Путин продлил программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Родители получат право на получение материнского капитала при рождении первого ребенка. Выплата на первенца составит 466 тысяч рублей с 1 января 2020 года, для семей с двумя детьми – 616 тысяч рублей.

