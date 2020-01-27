Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:29

Путин поручил ввести выплату семьям с низким доходом на детей от 3 до 7 лет

власть общество финансы экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин поручил правительству ввести с 1 января текущего года ежемесячную выплату малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на сайте Кремля.

Согласно документу, речь идет о семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в конкретном регионе страны. Размер выплаты должен составлять половину прожиточного минимума ребенка. Уточняется, что этот показатель в среднем окажется равен порядка 5,5 тысячи рублей ежемесячно.

Глава государства также поручил провести оценку уровня доходов семей, получающих выплаты. По итогам этого будет принято решение о возможности увеличения размера выплаты с 1 января будущего года.

Ранее Владимир Путин продлил программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Родители получат право на получение материнского капитала при рождении первого ребенка. Выплата на первенца составит 466 тысяч рублей с 1 января 2020 года, для семей с двумя детьми – 616 тысяч рублей.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика