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Общество

17:18

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

общество власть

Фото: depositphotos/Tiko0305

Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года на уровне 10 609 рублей на душу населения, 11 510 рублей – для трудоспособного населения, 8 788 рублей – для пенсионеров и 10 383 рублей – для детей, следует из законопроекта, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

Таким образом, величина прожиточного минимума в IV квартале уменьшится по отношению к III кварталу на 3,7% на душу населения. В III квартале он составил 11 012 рублей на душу населения, снизившись с 11 185 рублей во II квартале.

Такое снижение объяснили уменьшением стоимости продуктов питания (в основном, овощей), используемых при подсчете величины прожиточного минимума.

В министерстве заявили, что в среднем цена на картофель снизилась на 25,8%, капусту белокочанную свежую – на 18,2%, морковь – на 29,3%, свеклу – на 19,6%, лук репчатый – на 27,4%. Цена на сахарный песок снизилась на 15,4%".

Уменьшение величины прожиточного минимума из-за сезонного снижения цен на продукты в IV квартале происходило в 2015 году – на 2,3%, в 2016 году – на 2%, в 2017 году – на 5,2%, в 2018 году – на 2,3%.

Ранее Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда до 12 тысяч 130 рублей. Соответствующая норма вступила в силу с 1 января 2020 года.

Установленная новым законом сумма составляет 100 процентов величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.

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