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Экономика

17:44

Собянин установил новый прожиточный минимум на 3 квартал 2019 года

экономика мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин установил новую величину прожиточного минимума на третий квартал 2019 года – 17 329 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум в Москве составит 19 797 рублей; для пенсионеров – 12 253 рубля; для детей – 14 889 рублей. В настоящее время все выплаты будут рассчитываться по значениям прожиточного минимума во втором квартале.

Согласно данным московского департамента труда и социальной защиты населения, во втором квартале величина прожиточного минимума в расчете на душу населения была чуть больше – 17 679 рублей; для трудоспособного населения – 20 195 рублей, для пенсионеров – 12 487 рублей; для детей – 15 225 рублей.

Ранее департамент экономической политики и развития Москвы спрогнозировал, что в течение пяти–шести лет средняя зарплата в столице вырастет до 120–135 тысяч рублей. Ведомство ожидает увеличения валового регионального продукта и других макроэкономических показателей.

В последние годы средняя зарплата в столице ежегодно растет на 5–10%. В декабре минувшего года она превысила 80 тысяч рублей. Основой для увеличения этого показателя стал рост экономики города.

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