Диетолог развенчала мифы об исключительной пользе оливкового масла

Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с Москвой 24 рассказала, почему оливковое масло нельзя считать полезнее подсолнечного. По мнению эксперта, его свойства сильно преувеличены.
"Все зависит от вкусовых предпочтений человека, от доступности масла в цене, зависит от того, где вы живете. Оливковое масло не наш продукт, он привезенный, поэтому стоит дороже. Основные компоненты и того, и другого масел одинаковы – омега-6 и омега-9. Почти в равном количестве содержатся в обоих", – сказала Дианова.
По мнению эксперта, в случае и с оливковым, и с подсолнечным маслами лучше выбирать нерафинированное, поскольку уровень содержания витамина Е в таких продуктах выше.
Диетолог добавила, что для организма важно разнообразие. "Я всегда рекомендую покупать маленькие порции масла разных видов, один месяц – одно, другой – второе. Мозгу нужно разнообразие", – заключила Дианова.
Ранее сообщалось, что в Роскачестве проанализировали состав оливкового и подсолнечного масел. В организации заявили, что существенной разницы между продуктами не выявлено.
"Эксперты Роскачества проанализировали состав оливкового и подсолнечного масел по количеству омега-3, омега-6 и омега-9, витаминов и активно-биологических веществ и пришли к выводу, что однозначно сказать о преимуществе одного масла над другим нельзя", – говорится в сообщении организации.
Пищевая ценность любого растительного масла оценивается на основе наличия в нем жирных кислот – линоленовой, линолевой и олеиновой. По оценкам экспертов, подсолнечное масло содержит больше омега-6, в то время как оливковое богато омега-9.
В Роскачестве обратили внимание потребителей на то, что сами по себе жирные кислоты способствуют питанию тканей, улучшению кровообращения и профилактике атеросклероза. В свою очередь мононенасыщенные снижают холестерин и борются с образованием тромбов.
Одним из элементов разницы между оливковым и подсолнечным маслами эксперты назвали содержание витамина Е в продуктах.Так, в первом случае речь идет о 12 миллиграммах на 100 граммов масла, а во втором – уже о 40-60 миллиграммах на тот же объем.
Подсолнечное масло также отличается значительным содержанием лецитина, способствующего снижению уровня холестерина, а в оливковом специалисты отмечают присутствие фенольных соединений, которые замедляют старение клеток.
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