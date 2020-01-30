Диетолог развенчала мифы об исключительной пользе оливкового масла

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с Москвой 24 рассказала, почему оливковое масло нельзя считать полезнее подсолнечного. По мнению эксперта, его свойства сильно преувеличены.

"Все зависит от вкусовых предпочтений человека, от доступности масла в цене, зависит от того, где вы живете. Оливковое масло не наш продукт, он привезенный, поэтому стоит дороже. Основные компоненты и того, и другого масел одинаковы – омега-6 и омега-9. Почти в равном количестве содержатся в обоих", – сказала Дианова.

По мнению эксперта, в случае и с оливковым, и с подсолнечным маслами лучше выбирать нерафинированное, поскольку уровень содержания витамина Е в таких продуктах выше.





Нурия Дианова врач-диетолог Витамина Е больше всего в подсолнечном масле. Если мы хотим продлить наше долголетие и красоту, то предпочтение лучше отдать подсолнечному. Витамин Е в связке с витаминами А и С помогает бороться с онкологическими заболеваниями. Также подсолнечное масло способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а это сейчас важно, поскольку мы все живем в стрессе.

Диетолог добавила, что для организма важно разнообразие. "Я всегда рекомендую покупать маленькие порции масла разных видов, один месяц – одно, другой – второе. Мозгу нужно разнообразие", – заключила Дианова.

Ранее сообщалось, что в Роскачестве проанализировали состав оливкового и подсолнечного масел. В организации заявили, что существенной разницы между продуктами не выявлено.

"Эксперты Роскачества проанализировали состав оливкового и подсолнечного масел по количеству омега-3, омега-6 и омега-9, витаминов и активно-биологических веществ и пришли к выводу, что однозначно сказать о преимуществе одного масла над другим нельзя", – говорится в сообщении организации.

Пищевая ценность любого растительного масла оценивается на основе наличия в нем жирных кислот – линоленовой, линолевой и олеиновой. По оценкам экспертов, подсолнечное масло содержит больше омега-6, в то время как оливковое богато омега-9.

В Роскачестве обратили внимание потребителей на то, что сами по себе жирные кислоты способствуют питанию тканей, улучшению кровообращения и профилактике атеросклероза. В свою очередь мононенасыщенные снижают холестерин и борются с образованием тромбов.

Одним из элементов разницы между оливковым и подсолнечным маслами эксперты назвали содержание витамина Е в продуктах.Так, в первом случае речь идет о 12 миллиграммах на 100 граммов масла, а во втором – уже о 40-60 миллиграммах на тот же объем.

Подсолнечное масло также отличается значительным содержанием лецитина, способствующего снижению уровня холестерина, а в оливковом специалисты отмечают присутствие фенольных соединений, которые замедляют старение клеток.



Соболева Илона