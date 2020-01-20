Эксперты рассказали о качественном молоке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Эксперты Роскачества ответили на самые популярные вопросы о качестве молочной продукции. Об этом сообщается на сайте организации.

Специалисты напомнили, что купленное в магазине молоко проходит на заводе особую термическую обработку. Пастеризация, ультрапастеризация и стерилизация уничтожает в молоке как вредную, так и полезную молочнокислую микрофлору. Именно поэтому продукция дольше хранится и не портится. Сроки хранения молока увеличивает также чистая упаковка.

"Не стоит называть хорошим молоком то, которое быстро скисает, потому что в нем слишком много бактерий, в лучшем случае – молочнокислой микрофлоры, а в худшем – вредной", – подчеркнула глава службы стандартизации Молочного союза РФ Лариса Абдуллаева.

Она добавила, что быстрое скисание пастеризованного молока может говорить о нарушении технологии производства из-за попадания в продукцию посторонних бактерий.

Ранее ученые из Великобритании выяснили, что некоторые виды растительного молока могут гораздо больше вредить организму, чем традиционное коровье.

