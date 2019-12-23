Эксперты назвали самые популярные продукты у россиян в 2019 году

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В текущем году чаще всего в магазинах россияне покупали безалкогольные напитки, пиво и воду. Об этом сообщает РИА Новости. Исследование проводилось на основании электронных чеков более 10 миллионов клиентов одного из крупных банков, которые совершали покупки в супермаркетах и магазинах у дома в 2019 году.

На четвертом месте в списке самых популярных покупок находится хлеб. Пятерку лидеров замыкает сыр. Далее следуют сигареты, молоко, йогурты и яйца. В десятку самых частых покупок также вошел творог.

При этом эксперты подчеркивают, что из исследования были исключены пакеты, которые являются абсолютным лидером продаж каждый год.

Наиболее "дорогой" категорией товаров стали продукты. На продовольственные товары приходится более 60% в структуре всех трат. На втором месте – алкоголь (8,2%), на третьем – бытовая химия и хозяйственные товары (5,7%). Затем идут косметические средства (5,5%), сигареты (5,1%), детские товары (3,6%), зоотовары (2,3%), одежда (2,2%), электроника (1%).

Ранее сообщалось, что перед Новым годом россияне чаще всего покупают пиво, вино и водку. Однако по сравнению с декабрем 2018 года продажи этих спиртных напитков сократились на 20%.

