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Общество

09:41

Роскачество оценило пользу оливкового и подсолнечного масел

общество

Фото: depositphotos/asayenkaa

В Роскачестве проанализировали состав оливкового и подсолнечного масел. В организации заявили, что существенной разницы между продуктами не выявлено.

"Эксперты Роскачества проанализировали состав оливкового и подсолнечного по количеству омега-3, омега-6 и омега-9, витаминов и активно-биологических веществ и пришли к выводу, что однозначно сказать о преимуществе одного масла над другим нельзя", – говорится в сообщении организации.

Пищевая ценность любого растительного масла оценивается на основе наличия в нем жирных кислот – линоленовой, линолевой и олеиновой. По оценкам экспертов, подсолнечное масло содержит больше омега-6, в то время как оливковое богато омега-9.

В Роскачестве обратили внимание потребителей на то, что сами по себе жирные кислоты способствуют питанию тканей, улучшению кровообращения и профилактике атеросклероза. В свою очередь мононенасыщенные снижают холестирин и борются с образованием тромбов.

Одним из элементов разницы между оливковым и подсолнечным маслом эксперты назвали содержание витамина Е в продуктах. Так, в первом случае речь идет о 12 миллиграммах на 100 граммов масла, а во втором – уже о 40-60 миллиграммах на тот же объем.

Подсолнечное масло также отличается значительным содержанием лецитина, способствующего снижению уровня холестерина, а в оливковом специалисты отмечают присутствие фенольных соединений, которые замедляют старение клеток.

Среди продуктов, которые ускоряют старение организма, называют, как правило, алкоголь, картофель фри, сахар, сладкие напитки, соль и маргарин. По словам испанского диетолога Елены Де ла Фуэнте, негативное влияние на клетки можно побороть за счет сезонных овощей и фруктов, а также салатов с оливковым маслом.

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