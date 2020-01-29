В Госдуме предложили пересмотреть закон "О потребительской корзине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Новый законопроект "О потребительской корзине" может быть внесен в Государственную думу уже к весне, такое предположение озвучил в эфире ИА "НСН" глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов.
По его мнению, закон в его существующем на данный момент виде позволяет говорить о снижении прожиточного минимума. Поэтому, заявил Нилов, закон "О потребительской корзине" необходимо пересмотреть.
"Звучит, конечно, дико, когда на фоне общего подорожания снижается прожиточный минимум. Виноват закон "О потребительской корзине", где расписана продовольственная ее часть с указанием количества мяса, рыбы, яиц. Пока мы не пересмотрим эту корзину, ничего не изменится. А сделать это нужно давно", – подчеркнул Нилов.
Кроме того, он заметил, что при подсчете потребительской корзины необходимо учитывать не только расходы на питание, но и на услуги, мобильную связь и интернет.
"Хорошее соотношение, но когда прожиточный минимум способен обеспечить лишь биологическое выживание, а не нормальную жизнь, возникает много вопросов. Нужно пересматривать корзину в сторону увеличения части расходов", – прокомментировал Нилов.
Ранее Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года на уровне 10 609 рублей на душу населения, 11 510 рублей – для трудоспособного населения, 8 788 рублей – для пенсионеров и 10 383 рубля – для детей. Такие показатели в законопроекте были объяснены уменьшением стоимости продуктов питания (в основном овощей), которые используются при подсчете величины прожиточного минимума.
Потребительскую корзину пересмотрят к 2020 году
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