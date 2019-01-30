Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:23

Определены самые шумные города России

общество

11:23

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/zheltikov

Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии подготовили доклад, в котором перечислены самые шумные города страны, передает RT.

В список попали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск и Ростов-на-Дону. По мнению экспертов, в этих городах проблема транспортного шума стоит особенно остро.

В документе отмечается, что транспортный шум негативно отражается на здоровье жителей. Например, возникают проблемы в нервно-психической сфере и с кровообращением.

Столичные власти постоянно работают над снижением уровня шума в городе. Например, специальная технология, которую используют в новых поездах "Иволга", практически полностью устраняет эту проблему во время движения состава.

На снижение общего уровня шума от транспорта влияют и отремонтированные трамвайные пути. Во время работ применялись шумопоглощающие материалы и технологии. До 2020 года в Москве обновят еще 60 километров трамвайных путей.

Помимо этого, в 2018 году жители столицы стали реже жаловаться на шум от строек. Число обращений снизилось на 30%.

"Москва в цифрах": шумы большого города

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика