Определены самые шумные города России

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Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии подготовили доклад, в котором перечислены самые шумные города страны, передает RT.

В список попали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск и Ростов-на-Дону. По мнению экспертов, в этих городах проблема транспортного шума стоит особенно остро.

В документе отмечается, что транспортный шум негативно отражается на здоровье жителей. Например, возникают проблемы в нервно-психической сфере и с кровообращением.

Столичные власти постоянно работают над снижением уровня шума в городе. Например, специальная технология, которую используют в новых поездах "Иволга", практически полностью устраняет эту проблему во время движения состава.

На снижение общего уровня шума от транспорта влияют и отремонтированные трамвайные пути. Во время работ применялись шумопоглощающие материалы и технологии. До 2020 года в Москве обновят еще 60 километров трамвайных путей.

Помимо этого, в 2018 году жители столицы стали реже жаловаться на шум от строек. Число обращений снизилось на 30%.

