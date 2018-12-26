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14:18

Москвичи высоко оценили электропоезд "Иволга"

транспорт

14:18

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажиры высоко оценили комфорт, дизайн, скорость и безопасность электропоездов "Иволга". Об этом сообщили в дирекции по внешним связям Трансмашхолдинга.

Согласно проведенному исследованию, более 80% опрошенных полностью удовлетворены параметрами поезда. В ходе опроса подавляющее большинство респондентов отметили наличие позитивных изменений за последние пять лет как в пригородном железнодорожном комплексе Москвы в целом, так и в качестве подвижного состава электропоездов.

75% респондентов отметили, что поезда стали чище и комфортабельнее. Треть респондентов отметили увеличение количества направлений электропоездов. Отсутствие вандализма и хулиганства стало важным фактором почти для 30% опрошенных. Кроме того, каждый четвертый респондент считает электропоезда одним из самых безопасных способов передвижения в столице.

Ранее сообщалось, что модернизированные поезда "Иволга", которые будут курсировать на первых маршрутах Московских центральных диаметров, прошли испытания и подтвердили соответствие всем требованиям безопасности. На специальном полигоне в Щербинке специалисты проверили управление торможением, блокировку дверей вагонов из кабины машиниста и работу других систем.

В новой "Иволге" специальная технология обеспечивает плавный ход, низкий уровень шума и вибрации. Также обновлены внешний и внутренний дизайн поезда. Теперь там больше посадочных мест, появились полки для багажа и поручни с зонами "теплого покрытия", кроме того, в вагонах сделаны широкие входные двери. В составах есть точки доступа к бесплатному Wi-Fi и 16 мест для зарядки гаджетов.

Все составы оборудованы креплениями для велосипедов, туалетными комнатами с пеленальными столиками. В "Иволгах", которые запустят на первых маршрутах Московских центральных диаметров Лобня – Одинцово и Нахабино – Подольск, будет от 5 до 11 вагонов. Они начнут курсировать в конце 2019 – начале 2020 года.

"Москва в цифрах": "Иволги" над МЦД

транспорт

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