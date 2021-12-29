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Общество

17:01

Гришковец возглавил общественный совет при ФСИН

общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Драматург, писатель и актер Евгений Гришковец избран главой общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), его кандидатура была поддержана единогласно. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты РФ.

Гришковец был выдвинут на этот пост заместителем секретаря Общественной палаты Владиславом Грибом в рамках первого заседания нового состава совета, в котором также принял участие новый директор ФСИН Аркадий Гостев.

"Гриб подчеркнул, что в результате обсуждения с членами совета и профильными комиссиями было принято решение о том, что председателем должен стать человек, известный не только в рамках УИС, но и всем гражданам", – говорится в сообщении.

По мнению Гриба, Гришковец является авторитетным человеком, на которого сложно надавить.

25 ноября Владимир Путин снял Александра Калашникова с должности директора ФСИН. На эту должность он назначил замглавы МВД РФ Аркадия Гостева.

Позднее Владимир Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина, работавшего на этом посту с августа 2020 года.

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