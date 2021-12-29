В Ассоциации родительских комитетов поддержали идею о создании электронной базы педофилов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Идея о создании при МВД электронной базы педофилов правильная. Данная база будет выступать в качестве минимальной меры, считает председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Она подчеркнула, что в отношении осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних также необходимо установить пожизненный контроль.

"Мы слышим, особенно в последнее время, громкие истории, страшные, о том, что происходит с детьми, как педофилы ведут себя, убивают... Конечно, меры нужны", – цитирует Леткову RT.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России электронную базу лиц, которые были осуждены за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Он считает, что это позволит работодателям, арендодателям и т. п. исключать взаимодействие с педофилами-преступниками и, как следствие, создавать условия повышенной безопасности для детей.

