Сильные туманы наблюдались в Москве ночью

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Густые туманы наблюдались в Москве ночью, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он пообещал, что после 09:00 они рассеются.

В аэропорту Домодедово видимость улучшилась до 1 километра, ночью она была равна 200 метрам. Также ухудшение видимости наблюдалось в районе Жуковского.

"В столице сейчас дымка 4 километра, а на юго-востоке и востоке наблюдаются очаги туманов с существенным ухудшением видимости, поэтому возможны сбои в авиасообщении, автомобилистам нужно быть аккуратными", – цитирует синоптика РИА Новости.

Причиной сильных туманов специалист назвал очень высокую влажность воздуха и морозную температуру. По его словам, это и вызвало образование радиационного тумана, переходящего в морозный.

Тишковец отметил, что это красивое явление, когда кристаллические зернистые льдинки откладываются на ветках и проводах. Изморозь формируется в результате высокой влажности, морозной погоды и тумана.

Накануне Тишковец предупредил об образовании сильных туманов в Московской области. Как заявил специалист, они возникли на востоке и юго-востоке региона. Причиной природного явления стали сильные морозы.

