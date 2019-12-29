Синоптики предупредили о метели в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Снег и ветер с порывами до 18 метров в секунду прогнозируются в Москве в понедельник, 30 декабря, сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в первой половине дня будет еще холодно, но из-за приближающейся ложбины низкого давления после полудня произойдут изменения и начнется метель.

Снег будет идти в Москве примерно до 21:00-23:00 и покроет землю примерно на 3-4 сантиметра.

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Ранее Вильфанд рассказал, что в ночь с воскресенья на понедельник столбики термометров в городе опустятся до -4...-6 градусов, в области – до -9 градусов. Это будет самая холодная ночь в декабре.

Утром 1 января температура станет отрицательной, порядка -1... -3 градусов. В последующие часы столбики термометров будут опускаться до -4... -5.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, но временами снег будет идти. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 числа. Похолодает примерно до -6... -8 градусов.