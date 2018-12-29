Синоптики рассказали о погоде в предпраздничное воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Последнее в этом году воскресенье, 30 декабря, будет облачным и снежным. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В ночь с субботы на воскресенье, местами в столице пройдет небольшой снег. Пешеходов и автомобилистов также предупредили о высокой вероятности тумана и гололедицы на дорогах. Столбики термометров покажут от -9 до -11 градусов.

В воскресенье, 30 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег. Днем температура установится в районе 5−7 градусов мороза. Юго-западный ветер, переходящий в южный, будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.

Ранее синоптики дали благоприятный прогноз на конец 2018 года. По их словам, в последние дни декабря и в новогоднюю ночь погода будет по-зимнему комфортной. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, Новый год москвичи встретят при 10 градусах мороза.

Кроме того, специалисты не исключили, что наступающий год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений на планете. По мнению Вильфанда, 2019 год перевернет весь рейтинг из-за эффекта Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана.