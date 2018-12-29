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Синоптики рассказали о погоде в последние дни уходящего года

Какими будут последние дни 2018 года

общество погода

14:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном регионе в последние дни уходящего года и в новогоднюю ночь погода будет по-зимнему комфортной. Синоптики прогнозируют небольшой снегопад, слабый ветер и температурой немного выше средних значений, говорится на сайте "Метеовести".

По данным метеорологов, в столице и Московской области местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем будет -2…-5 градусов, в новогоднюю ночь в Москве прогнозируется -3…-5 градусов, по области -2…-7.

Ранее синоптики рассказали о погоде в первую неделю 2019 года. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, Новый год жители города встретят при 10 градусах морозах.

При этом уже с первых часов нового года будет понижаться давление и повышаться температура. Днем первого января будет -3... -8 градусов. Второго и третьего января будет слабый мороз до -1... -6 градусов.

Далее января начнется похолодание из-за распространения влияния на Московский регион зоны высокого давления. Столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов.

В дни перед Рождеством будет небольшое понижение температуры. Пятого и шестого января ночью – минус 8-13, днем – 5-8 градусов ниже нуля.

Какая погода ждет жителей столицы в новогоднюю ночь

общество погода

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