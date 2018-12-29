Синоптики рассказали о погоде в последние дни уходящего года

В столичном регионе в последние дни уходящего года и в новогоднюю ночь погода будет по-зимнему комфортной. Синоптики прогнозируют небольшой снегопад, слабый ветер и температурой немного выше средних значений, говорится на сайте "Метеовести".
По данным метеорологов, в столице и Московской области местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем будет -2…-5 градусов, в новогоднюю ночь в Москве прогнозируется -3…-5 градусов, по области -2…-7.
Ранее синоптики рассказали о погоде в первую неделю 2019 года. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, Новый год жители города встретят при 10 градусах морозах.
При этом уже с первых часов нового года будет понижаться давление и повышаться температура. Днем первого января будет -3... -8 градусов. Второго и третьего января будет слабый мороз до -1... -6 градусов.
Далее января начнется похолодание из-за распространения влияния на Московский регион зоны высокого давления. Столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов.
В дни перед Рождеством будет небольшое понижение температуры. Пятого и шестого января ночью – минус 8-13, днем – 5-8 градусов ниже нуля.
Какая погода ждет жителей столицы в новогоднюю ночь
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.