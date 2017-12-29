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Москва 24

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Общество

29 декабря, 14:03

Москвичей предупредили о тумане 30 декабря

общество погода

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Из-за тумана на 30 декабря в столице объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна", – сказано в сообщении метеослужбы.

Ранее ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков объяснил, какая взаимосвязь существует между образованием тумана и высокой температурой в городе.
Он отметил, что воздух, распространяясь над холодной поверхностью, конденсируется, создавая облачность и туман. По словам специалиста, в настоящее время туман окутал не только столичный регион и Центральную Россию, но и значительную часть юго-востока Европы.

При этом синоптики успокаивают, заверяя, что туман в столице рассеется к Новому году в связи с похолоданием. Также отмечается, что сложные метеоусловия не привели к затруднениям в работе столичных аэропортов.

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