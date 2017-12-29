Метеоролог рассказал о причинах тумана и высокой температуры в Москве

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Ведущий метеоролог Гисметео Леонид Старков рассказал о взаимосвязи тумана и высокой температуры в столице.
По его словам, воздух распространяется над холодной поверхностью, остывает, конденсируется в облачность и туман. Он подчеркнул, что явление зафиксировали не только в столичном регионе и центральной России, но и на значительной территории юго-восточной Европы.
Атмосферный фронт останется прежним, добавил Старков. Это значит, что на Новый год и все новогодние праздники туман вероятен, сообщает RT. Эксперт уточнил, что в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается понижение температура до -4 градусов.
Он отметил, что один из рекордов может обновиться 29 декабря: прогнозируется 2...4 градуса выше нуля. Абсолютный максимум составляет 3..6 градусов – столько показывали столбики термометров в 1975 году.
В ночь на 29 декабря в столичном МЧС предупредили о тумане. В центре погоды "Фобос" заявили, что он рассеется к Новому году, когда в Москве похолодает. Кроме того, стало известно, что столица может впервые за 40 лет остаться на Новый год без снега.
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