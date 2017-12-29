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Москва 24

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Общество

29 декабря, 12:02

Туман в Москве рассеется к Новому году с приходом похолодания

общество погода

В это время прогнозируется минусовая температура

Туман в столице окончательно рассеется к Новому году, когда температура понизится. Сейчас он еще наблюдается в некоторых районах города.

Влажность очень высокая, сейчас трудно спрогнозировать, в каком районе туман может появиться. Он не задержится надолго: возможно, на несколько часов, сообщает Агентство "Москва". Но затем туман может вновь возникнуть. Как пояснили в центре погоды "Фобос", это маленькие локальные и неустойчивые очаги.

В новогоднюю ночь тумана не ожидается. В это время прогнозируется минусовая температура – от 0 до -2 градусов. Синоптики также рассказали, что впервые за 40 лет Москва может встретить праздник без снега. Это связано с теплой погодой, когда снежный покров то формируется, то исчезает. Существенных осадков в новогоднюю ночь быть не должно, возможен слабый ветер.

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