Москва впервые за 40 лет может встретить Новый год без снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва в первый раз за последние 40 лет может встретить Новый год без снега.

Зима в этом году очень теплая, поэтому снежный покров в регионе то формируется, то полностью исчезает, сообщает портал "Метеоновости". По данным станции на ВДНХ, к утру 28 декабря снежный покров в столице составляет 5 сантиметров, в МГУ – 1 сантиметр, на Балчуге он сошел совсем.

В последующие три дня ожидаются осадки и плюсовая температура, из-за чего оставшийся снег может растаять. Самый теплый декабрь в Москве был в 2006 году, но и тогда высота снежного покрова достигала 6 сантиметров.

Еще в самом начале недели столбики термометров в столице показывали отрицательные значения, однако 26 декабря резко потеплело. Синоптики добавили, что потепление сохранится в городе до Нового года.

В ночь с 31 декабря на 1 января температура будет держаться в районе -3...0 градусов, что выше нормы на 7–9 градусов. Существенных осадков не ожидается, ветер должен быть слабым.