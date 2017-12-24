Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Синоптики дали предварительный прогноз по погоде в новогоднюю ночь в столице. Температура воздуха во время праздника составит от нуля до минус трех градусов, осадков не ожидается.
"В новогоднюю ночь погода обусловится малоградиентным барическим полем повышенного атмосферного давления. Это значит, что в облаках появятся неустойчивые прояснения, обойдется без существенных осадков, ветер слабый, переменный", – цитирует специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца РИА Новости.
По мнению синоптика, такая погода благоприятствует запуску фейерверков. При этом температурный фон будет на семь-девять градусов выше климатической нормы.
Тишковец также предупредил горожан о возможной гололедице на дорогах. Сугробов же в городе не появится, толщина снежного покрова составит около трех сантиметров.
Ранее синоптики рассказали о рекордно низком атмосферном давлении в столице. Влияние на него оказал циклон с северо-запада. На станции ВДНХ барометр показал 722,9 миллиметров ртутного столба, что близко к рекорду, зафиксированному в 1995 году. Тогда давление опустилось до 720 миллиметров.
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