Синоптики рассказали о рекордно низком атмосферном давлении в Москве‍

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Уровень атмосферного давления в Москве за последние сутки упал более чем на 20 миллиметров ртутного столба, сообщает портал "Метеоновости".

Влияние на него оказал циклон с северо-запада. На станции ВДНХ барометр показал 722,9 миллиметров ртутного столба. Такой показатель близок к рекорду низкого давления для 24 декабря, зафиксированному в 1995 году – тогда давление опустилось до 720 миллиметров.

25 декабря, когда циклон отойдет на юго-восток от Москвы, давление перейдет на рост и повысится до 737 миллиметров ртутного столба, однако это ниже нормы на 10 единиц.