Резкое потепление сохранится в Москве до Нового года

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Резкое потепление ожидается в столице во вторник, 26 декабря. Температура поднимется до 3 градусов выше нуля, тепло сохранится до Нового года.
25 декабря в столице до 5 градусов ниже нуля и до 7 – по области. Ночью станет еще холоднее: до -7 в столице и до -5 по области. Днем столбики термометров покажут до 3 градусов тепла в Москве и Подмосковье. Атмосферное давление понизится.
Теплая воздушная масса останется над центром европейской части России до Нового года. Возможно, в новогоднюю ночь немного похолодает – до нуля градусов, прогнозируется небольшой снег, сообщает Агентство "Москва". При этом снег, который выпал сейчас, должен растаять.
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